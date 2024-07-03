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رئيس الديوان الملكي يعزي آل الساكت

منذ 12 ثانية
رئيس الديوان الملكي يعزي آل الساكت

وطنا اليوم:مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي واجب العزاء إلى آل الساكت، بوفاة المرحومة خولة سليمان الساكت، شقيقة الوزير الأسبق مازن الساكت.
ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيدة، اليوم الأربعاء، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي المرحومة وإلى عموم آل الساكت، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته.
كما قدم واجب العزاء إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة


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