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سرايا القدس: أسرى العدو حاولوا الانتحار لحرمانهم من امتيازات

منذ 3 ساعات
سرايا القدس: أسرى العدو حاولوا الانتحار لحرمانهم من امتيازات

وطنا اليوم:قال الناطق العسكري باسم سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، الأربعاء، إن مجموعة من الأسرى، حاولوا الانتحار الفعلي وبإصرار.
وبين أبو حمزة أن سبب إقدام الأسرى على الانتحار، هو إهمال الحكومة الإسرائيلية لقضيتهم.
وأكد أبو حمزة عبر قناته على تلغرام أن معاملة سريا القدس للأسرى الإسرائيليين قد اختلفت، بعد جريمة النصيرات التي قام بها جيش الاحتلال بقتل مئات الفلسطينيين الأبرياء.
وأضاف أن قرار سرايا القدس في معاملة الأسرى بنفس الطريقة التي يتعامل بها مع الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال، ستبقى مستمرة، ما دامت حكومة الاحتلال تواصل إجراءاتها الظالمة تجاه الشعب الفلسطيني


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