انتحار روبوت في كوريا الجنوبية بسبب ضغط العمل

وطنا اليوم:صدمت حادثة هي الأولى من نوعها العالم بعد أن تم العثور على روبوت حكومي “منتحرا” في مجلس مدينة جومي في كوريا الجنوبية بعد سقوط من علو مترين، اعتبره كثيرون “متعمدا”.

ووصفت وسائل الإعلام المحلية ومستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي هذا بأنه أول “انتحار روبوت” في البلاد.

وكان الروبوت، المعروف باسم “المشرف”، موظفًا نموذجيًا منذ تعيينه في آب/ أغسطس 2023 في مجلس المدينة.

وقال أحد المسؤولين في المجلس، إن الروبوت كان “يعمل بجد” في تسليم المستندات اليومية والترويج للمدينة ونشر المعلومات على السكان المحليين.

وأفاد شهود عيان بأنهم رأوا الروبوت “يدور في مكانه” قبل وقت قصير من وقوع الحادث، ما أثار تكهنات حول سبب السقوط.

اقترح بعض الخبراء أن الروبوت ربما تعرض “لانهيار” بسبب ضغوط العمل، بينما يعتقد آخرون أن عطلًا فنيًا قد يكون السبب.

الظروف الدقيقة التي أدت إلى وفاة الروبوت قيد التحقيق. وقال المسؤول: “لقد تم جمع القطع وسيتم تحليلها من قبل الشركة”.

تم إنشاء الروبوت بواسطة شركة Bear Robotics، وهي شركة ناشئة للروبوتات ومقرها كاليفورنيا.

وبالحديث عن جودته، كان الروبوت فريدًا من حيث قدرته على استدعاء المصعد والتنقل بين الطوابق بشكل مستقل. وبحسب وسائل الإعلام المحلية، فإنه كان يعمل من الساعة التاسعة صباحًا إلى الساعة السادسة مساءً.

وردًا على الحادث، أعلن مجلس مدينة جومي أنه ليس لديه خطط لتوظيف روبوت ثانٍ في الوقت الحالي.