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الاحتلال: منفذ العملية يحمل الجنسية الإسرائيلية

منذ 4 ساعات
الاحتلال: منفذ العملية يحمل الجنسية الإسرائيلية

وطنا اليوم:اكدت هيئة البث الإسرائيلية: مقتل أحد المصابين في عملية الطعن بالمجمع التجاري في كرمئيل.
وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن منفذ عملية الطعن في المجمع التجاري من قرية نحف قرب كرمئيل داخل الخط الأخضر ويحمل الجنسية الإسرائيلية.
في الأثناء، أعلن قائد المنطقة الشمالية بالشرطة الإسرائيلية أن منفذ عملية الطعن وصل إلى المجمع سيرا وليس في مركبة، مشيرا إلى رفع حالة التأهب في المنطقة.


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