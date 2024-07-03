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مذكرة تفاهم بين عمان الأهلية ومجموعة التعليم السويسري (SEG)

منذ 6 ساعات
مذكرة تفاهم بين عمان الأهلية ومجموعة التعليم السويسري (SEG)

وطنا اليوم:وقعت جامعة عمان الأهلية ممثلة برئيسها الأستاذ الدكتور ساري حمدان مذكرة تفاهم مع مجموعة التعليم السويسري (SEG) Swiss Education Group ممثلة بالسيدة لبنى علي مديرة التسويق والتطوير / لمنطقة الشرق الأوسط ترافقها السيدة ميرا سميرات المدير الإقليمي / لمنطقة الشرق الأوسط، بهدف توفير تعليم وتدريب دولي في مجال الضيافة والسياحة لطلبة كلية فنون الطهي والضيافة.
وحضر حفل التوقيع نائب الرئيس لشؤون العلاقات الدولية والجودة / مدير مركز الارتباط العالمي الأستاذ الدكتور أنس السعود وعميدة كلية فنون الطهي والضيافة الدكتورة سوزي حاتوغ والسيدة ريم عابد رئيسة قسم السمعة والتواصل.
وأكد حمدان أن هذه الاتفاقية تعد خطوة هامة نحو تعزيز مكانة جامعة عمان الأهلية في مجال التعليم العالي الدولي، وتوفير فرص تعليمية متميزة لطلبتها في مجال الضيافة والسياحة.
ونصت الاتفاقية على تعزيز التبادل الثقافي واجراء البحوث ورفع كفاءة أعضاء هيئة التدريسية من خلال برامج مشتركة، بالإضافة إلى توفير برامج تدريب عملي للطلبة في المنشآت الفندقية والسياحية ومختبرات الجامعات التابعة لمجموعة التعليم السويسرية (SEG) Swiss Education Group في سويسرا.
علما أن مجموعة التعليم السويسرية تضم أربع جامعات وأكاديميات عريقة في مجال تعليم الضيافة والسياحة وهي:

Swiss Hotel Management School (SHMS)

Cezar Ritz Colleges- Switzerland

Hospitality International Management School (HIM)

Swiss Education Academy

وفي نهاية اللقاء، وبعد التوقيع سلم الأستاذ الدكتور ساري حمدان درع الجامعة التذكاري لرئيسة الوفد تقديراً لها ولزيارة الوفد الهامة للجامعة


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