رئيس الوزراء يستقبل رئيس مجلس إدارة الصَّندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي

وطنا اليوم:استقبل رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في مكتبه في دار رئاسة الوزراء، اليوم الأربعاء، رئيس مجلس إدارة الصَّندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بدر محمد السعد.

وأكَّد الخصاونة خلال اللِّقاء الذي حضرته وزيرة التَّخطيط والتَّعاون الدَّولي زينة طوقان أهميَّة الشَّراكة المثمرة والنَّاجحة بين المملكة والصَّندوق، التي تمتدُّ لعقود طويلة، وكذلك أهميَّة الاستمرار في التَّنسيق والتَّعاون بما يحقِّق الأهداف والطُّموحات المرجوَّة.

ورحَّب رئيس الوزراء بتعزيز وتوسيع أُطر الشَّراكة والتَّعاون مع الصَّندوق وفق الأولويَّات والحاجات الوطنيَّة، مشيراً في هذا الصَّدد إلى رؤية التَّحديث الاقتصادي المنبثقة عن مشروع التَّحديث الشَّامل الذي أطلقه جلالة الملك عبد الله الثَّاني، وما تتضمَّنه هذه الرُّؤية من أُطر للشَّراكة ومشاريع طموحة في مختلف المجالات كالطَّاقة والمياه والاقتصاد الرَّقمي والنَّقل وغيرها.

كما أشار إلى الثِّقة الكبيرة التي اكتسبها الاقتصاد الأردني على المستوى العالمي، من خلال رفع التَّصنيف الائتماني السِّيادي للمملكة لدى وكالات التَّصنيف العالميَّة، وإنجاز متطلَّبات برنامج التَّسهيل الائتماني مع صندوق النَّقد الدَّولي، ما يُشكِّلُ إقراراً للسِّياسات الاقتصاديَّة والإصلاحيَّة الهيكليَّة الحصيفة التي انتهجتها المملكة رغم الظُّروف والتَّحدِّيات الإقليمَّة والعالميَّة وما لها من آثار وتداعيات كبيرة.

بدوره، أشاد رئيس مجلس إدارة الصَّندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بالجهود التي يبذلها الأردن في إطار مشروع التَّحديث الشَّامل بمساراته الثَّلاثة السِّياسيَّة والاقتصاديَّة والإداريَّة، مؤكِّداً أنَّ الصَّندوق يعتزّ بشراكته مع الأردن الذي يُعَدُّ من أكثر الدُّول التي يسهل التَّعامل ومن أقلِّ الدُّول بيروقراطيَّة في المشاريع، ومن أكثرها تنظيماً.

وأعرب عن استعداد الصَّندوق للعمل مع الأردن على أُطر ومشاريع جديدة للتَّعاون، وفق الأولويات الوطنيَّة التي من شأنها أن تنعكس إيجاباً على الواقع الاقتصادي وتسهم في مواجهة التَّحديات.

كما أشاد بجهود الأردن في التَّعامل مع القضايا والتَّحدِّيات الإقليميَّة، واستضافته لأكثر من مليون و300 ألف لاجئ سوري، مؤكِّداً ضرورة تقديم الدَّعم للمملكة، للحدِّ من الضَّغط الذي يُشكِّله هؤلاء على الخدمات الأساسيَّة.