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رئيس وزراء هولندا يغادر منصبه على دراجة هوائية

3 يوليو 2024
رئيس وزراء هولندا يغادر منصبه على دراجة هوائية

وطنا اليوم:نشر رئيس الوزراء الهولندي الجديد ديك شوف، مقطع فيديو لتسلمه السلطة من سلفه مارك روته الذي أصبح الأمين العام الجديد لحلف شمال الأطلسي “الناتو”.
وظهر روته في الفيديو وهو يصطحب شوف خلال جولة في مقر الحكومة ثم يصافحه أمام الصحفيين ثم ركب دراجة ليغادر المكان.
وقال شوف: “بعد وصولي إلى بيننهوف، تم التوقيع على بروتوكول نقل السلطة وتسلمت مطرقة مجلس الوزراء من سلفي مارك روته وبذلك تنتقل القيادة السياسية رسميا”.
وقد أثار هذا الفيديو تفاعلا عبر منصة “إكس”، وكتب سفير هولندا لدى بريطانيا وأيرلندا الشمالية كاريل فان أوستروم، عبر منصة “إكس”: “هذه هي هولندا.. رئيس وزرائنا منذ 14 عاما يترك منصبه على دراجة”.
وعلق ناشط قائلا: “بعد 14 عاما في الحكم… لم يغادر المبنى وهو بعمر التسعين، لم يغادر المبنى إلى القبر، لم يغادر المبنى إلى السجن بعد ثورة دامية، لم يغادر وحساباته المصرفية مليئة بالمليارات، وأخيرا، لم يغادر برفقة جيش من الحراس وأسطول سيارات، بل غادر المبنى على دراجة هوائية وبمفرده. العرب يريدون كل شيء في الأحلام”


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