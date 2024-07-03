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إصابة مستشارة الأسد الخاصة بحادث سير في دمشق وحالتها حرجة

3 يوليو 2024
إصابة مستشارة الأسد الخاصة بحادث سير في دمشق وحالتها حرجة

وطنا اليوم:علم أن المستشارة في رئاسة الجمهورية السورية لونا الشبل تعرضت لحادث سير في العاصمة السورية دمشق، ما أدى إلى إصابتها بنزيف دماغي حاد، وسط أنباء عن محاولة تصفية تعرضت لها.
وبحسب المعلومات التي توفرت فإن سيارة مصفحة وبدعامات أمامية صدمت السيارة التي كانت تستقلها الشبل مع أحد مرافقيها من الخلف، ودفعتها باتجاه منتصف الطريق في الساعة الثالثة والنصف بالتوقيت المحلي.
ووفقاً لمصادر ترقد الشبل في مستشفى الشامي في دمشق في حالة خطرة، بعد إسعافها إلى مستوصف في منطقة يعفور بريف دمشق في بداية الأمر، ويُذكر أن الشبل خاضعة لعقوبات أميركية وبريطانية.
وأضافت المصادر أن سلطات النظام السوري منعت زوج الشبل، عمار ساعاتي، من دخول المستشفى، وأفادت المعلومات الواردة من داخل المستشفى بأن حالة النزيف التي تعانيها الشبل شديدة للغاية، وأن هناك انتظاراً لضوء أخضر لإعلان الوفاة.
ونقلت وكالة أنباء النظام السوري عن المكتب السياسي والإعلامي لرئاسة النظام السوري قوله إن لونا الشبل تعرّضت لحادث سير على إحدى الطرق المؤدية لمدينة دمشق عصر اليوم. وأضاف المكتب في توضيحه أن الحادث أدى إلى انحراف السيارة التي كانت تقلها وخروجها عن المسار، حيث تعرضت لعدة صدمات أدت إلى إصابة المستشارة إصابة شديدة نقلت على أثرها إلى أحد مشافي دمشق، ليتبين حصول نزيف في الرأس، مما استدعى إدخالها العناية المشددة لتتلقى المعالجة من الفريق الطبي المختص.
وكانت انتشرت صورة قرار موقع من وزير التعليم العالي في حكومة النظام يقر بإنهاء خدمات زوج الشبل وتصفية حقوقه، بالإضافة إلى توقيف شقيق الشبل، العميد ملهم الشبل، منذ أسبوع بتهمة التخابر الخارجي، بحسب تلفزيون سورية .


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