الملك الأمين الجامع

كتب محمود التل : فضولي التتابعي لمجريات ألا فكار والتحركات التي تجري في هذه الديار الأردنية..من تعديلات دستورية.. وتنظيمات حزبية..وتعديلات سياسية..في قانون الإنتخابات النيابية..ووضع خطة إقتصادية.. وترتيبات إدارية.. جعلتني أقف على ناصية مطلة وشرحة..على هذه الإنجازات النظرية..منتظرين على أحر من الجمر..تنفيذها على أرض الواقع.. وإلا لاسمح الله وقدر ستبقى حبر على ورق..لا جدوى منها..وهذه كارثة..وقد كلفت الجهد والعصف للذهون.. والعقول.. وألا فكار والمال.. والوقت الكثير..ولننتبه جيداً.. أن هذا كله يتم في وقع عواصف تهب علينا من هنآ..وهناك.. منها دامية..مدمرة.. وأخرى سياسية عدائية مسمومة..واقتصادية فتاكة برزقنا وقوتنا..ومنها اجتماعية..مابين لاجئين ونازحين..ومتسللين.. إذا…. المعادلة واضحة..!!..ووفق هذه الملفات وتوليفاتهاالمطروحة..اليوم في مرمى الأحزاب التي لا أعرف عددها الرقمي حتى الآن… والأمر ليس بالعدد بقدر ما هو بالبتع والفعل..لا بالقول والتنظير.. أو التمني..هنا.. اتسآئل..هل من نهوض

..؟..هل من طرح برامج قابلة للتنفيذ..وتفش الغل..؟حقااستمعت عبر شاشات التلفزة بشغف إلى مناظرات راقية شكلا و مضمونا.. بين أمناء بعض الأحزاب.واستبشرت خيرا.. كمواطن محب لبلده..وهو حلم الناس الغلابا والمهمشين حتى الميسورين في كافة أمورهم الحياتية.. ناظرين لمجيئ تلك الأيام التي تريحنا والأجيال بعدنا.. بعد طول عنآء.. وليس على الله ببعيد..شدتني تلك الحراكات في أصقاع المملكة..وهي حمل ثقيل ثقيل….عدت واستوقفت نفسي متسائلا..!!هذه الاحمال التي تنوء بحملها الجبال من يحملها.. أيعقل فرد واحد..؟نعم إنها أمانة ومسؤولية..توطدت في ضمير قائد هذا الأردن.. فأدركت أبعاد هذه الإجتماعات..والندوات.. واللقاءآت والزيارات التي يقوم بها سيدنا على مدار الوقت المتاح في.احضان الوطن..وخارجه..وما هي بنزهه كما يتوهم البعض إنها العناء بذاته..وهذه مجتمعة تمثل سيد البلاد بألا مين الجامع لأعمال الأمناء العامين ودور أحزابهم.(..وهوصاحب المقآم العآلي)فهنا يتملكك شعوراً يقظ. بأن قائد المسيرة..يحمل الأعباء بلا كلل أو تذمر..وبحس إنساني.. أنا أكتب عن واقع مشاهد..حسيا وماديا..وهو يوجه رسائله نصيا وشفويا لمن اختارهم من النخب الخيره..وكلنا خيرون.منتظرامنهم افعالا تنظم البلاد..وتخدم العباد… على نائبات الزمان..فيتوزع الحمل فينشال.. إذا ما طابت النوآيا وتكاتفت الهمم.ومن هذه الرسائل..الرسائل النقاشيةالملكية.الشاملة لكافة المحاور…هل وضحت المسألة..؟هل أصاب وصفي وفق اجتهادي للملك العزيز..المعزز بالأمين الجامع لمهمآت الأحزآب… وبرآمجهاورسآئلها..؟ هل كان سيد البلاد سباق في مبادراته على مسرح الوطن..؟اكرر الحمل إذا توزع بخف وينشال وأنا أعلم أن هناك من قائل وهم كثر.. أن هذا واجب الملك..وقائدنا لا ينكر ذلك..فهو الباني والمعزز لهذا البلد..والخادم للأمة..نعم وألف نعم……..وهذه الاحزآب..لابدأن تنطلق..بما يدور بأفكارها وسيآسآتها بما ينسجم والدستور ألأردني……(.دين الدولة الأسلآم)له مسآقآته.الشرعية..فالفردوالأسرة والمجتمع و الدولة.. كل أولئك كانواعنه مسؤولين… (.ولا تزر وزارة وزر أخرى)

…وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته…….هذه الرسآلة ألأشمل لأركان الدولة…… ومن يحآول يشرق..ويغرب ويتهم وينعت.. أقول له على رسلك/بكسر الرآء…..هذاما يعززناويقدمنا.في بنآءدولة.قوية……حبا الله الأردن..ملكا.. وشعباً وسكانا..وترابا وسماء…والله المستعان