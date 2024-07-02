جريمة مروعة في الكرك: شاب عشريني يقتل والدته طعناً

وطنا اليوم_

شهدت محافظة الكرك اليوم حادثة مؤسفة، حيث أقدم شاب في العشرينات من عمره على طعن والدته بواسطة أداة حادة أثناء وجودهما داخل المنزل. وتلقت الأم الطعنات التي أدت إلى إصابتها بجروح خطيرة، وتم نقلها على الفور إلى مستشفى الكرك الحكومي.

رغم الجهود الطبية الكبيرة لإنقاذها، فارقت الأم الحياة متأثرة بجراحها. وبدأت الأجهزة الأمنية بالتحقيق في ملابسات الجريمة المروعة، في الوقت الذي تستمر فيه جهود البحث عن الجاني الهارب. وتبذل السلطات كافة الجهود لكشف دوافع الجريمة وتقديم القاتل إلى العدالة في أسرع وقت ممكن.

وأثارت هذه الحادثة صدمة كبيرة بين أهالي الكرك، الذين يعبرون عن حزنهم واستنكارهم لهذه الجريمة البشعة، مطالبين بتعزيز الأمن ومحاسبة الجاني بأشد العقوبات.