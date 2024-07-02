غرفة صناعة الأردن تستقبل وفد الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي

وطنا اليوم_استقبلت غرفة صناعة الأردن برئاسة المهندس فتحي الجغبير وفداً من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي برئاسة السيد بدر السعد، رئيس مجلس إدارة الصندوق، وذلك لتعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين والعمل على استكشاف آفاق استثمارية جديدة تخدم الاقتصاد الأردني بشكل عام والقطاع الصناعي بشكل خاص.

أكد المهندس فتحي الجغبير، رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، على أهمية الصندوق ودوره في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية. أشار إلى أهمية القطاع الصناعي الأردني ومساهماته الاقتصادية والاجتماعية، وقدرته على قيادة وتحقيق النمو في الأردن خلال السنوات الماضية. كما أبرز دور غرفة صناعة الأردن كركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص العمل.

أوضح الجغبير الدور البارز الذي تلعبه الصناعة في دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص العمل، حيث تُعد الصناعة محرك التشغيل والنمو الاقتصادي في الأردن، وتسهم بنحو 45% بشكل مباشر وغير مباشر في الناتج المحلي. وأكد أن الصناعة تتمتع بقدرات تشغيلية عالية، خاصة في خلق فرص العمل والحد من معدلات البطالة، إذ تشكل العمالة في الصناعة ربع القوى العاملة في الأردن، حيث يصل عدد العاملين في هذا القطاع لأكثر من 268 ألف عامل وعاملة.

خلال اللقاء، تم بحث سبل التعاون المشتركة وآلية دعم المشاريع الصناعية. تم استعراض الفرص المتاحة لتوسيع نطاق الدعم المقدم من الصندوق للمشاريع الصناعية في الأردن، ومناقشة كيفية تعزيز قدرات الشركات الصناعية الأردنية لزيادة إنتاجيتها وتوسيع نطاق عملها.

يُعد الصندوق رائدًا في دعم المشاريع الاقتصادية وتعزيز نموها، حيث يُعتبر من أبرز المؤسسات الداعمة للمشاريع في الوطن العربي، نظرًا لدوره الفعّال في تمويل المشاريع التي تسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مما يعزز من ازدهار الدول المستفيدة.

قدم الصندوق عرضًا حول استراتيجيته الجديدة التي تركز على تصور أكثر واقعية لدعم القطاع الخاص، وتم التأكيد على ضرورة تعزيز شراكات حقيقية مع القطاع الخاص والقطاع المصرفي لدعم وتمكين المشاريع ذات المردود العالي على الاقتصاد ورفع معدلات التشغيل، خاصةً للإناث.