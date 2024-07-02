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لأول مرة في المملكة باشرت أورنج الأردن بإطلاق “خدمة التوثيق الإلكتروني الذاتي”

منذ ساعة واحدة
لأول مرة في المملكة باشرت أورنج الأردن بإطلاق “خدمة التوثيق الإلكتروني الذاتي”

وطنا اليوم-في إطار سعيها المستمر للمساهمة في جهود التحول الرقمي في المملكة وتقديم أفضل الخدمات لزبائنها بالتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، أعلنت أورنج الأردن عن إطلاق خدمة التوثيق الإلكتروني الذاتي باستخدام نظام “اعرف عميلك إلكترونياً”- (EKYC) لأول مرة في المملكة، وذلك بعد الحصول على موافقة هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.

وستمكّن هذه الخدمة الزبائن من الاشتراك وتوثيق خدمات الاتصالات المتنقلة (الخلوية) المدفوعة مسبقاً بشكل إلكتروني ذاتي وآمن وسلس، باستخدام الوثائق المعتمدة لإثبات الهوية أو بواسطة منصة الهوية الرقمية الوطنية (سند)، للتحقق من هوية المشتركين وإتمام عملية تفعيل الخدمات عن بعد دون الحاجة لتواجد المشترك داخل معارض الشركة أو نقاط البيع، حيث بدأت الشركة بالفعل بتطبيق هذه الخدمة في العديد من نقاط البيع المعتمدة العاملة معها.

 

وستسهم هذه الخدمة الجديدة التي تتسق مع مكانة الشركة كمزود رقمي رائد ومسؤول في إجراء المعاملات عبر الإنترنت واستكمال عمليات المصادقة بصورة آمنة وأكثر فعالية حيث يمكن للزبائن إجراؤها من أي مكان وفي أي وقت.

 

وحول هذه الخطوة الهامة رقمياً والتي ستسرع معاملات الزبائن أعربت أورنج الأردن عن فخرها بكونها أول مشغل اتصالات في المملكة يطلق هذه الخدمة التي تتمثل في توثيق الوثائق إلكترونياً، مما يلغي الحاجة إلى الحضور الفعلي وإبراز الوثائق الورقية وتقديمها للمعرض أو نقاط البيع المعتمدة، وتقوم الخدمة على تقنيات متقدمة، مثل التوقيعات الرقمية والمنصات المشفرة، لضمان صحة وسلامة المستندات الموثقة.

 

وأضافت أورنج الأردن بأن هذه الخدمة تأتي كنتيجة للعمل المشترك وتضافر الجهود مع الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص لتطوير أفضل الحلول التي تأخذ احتياجات الزبائن إلى مستويات غير مسبوقة ما ينعكس على المشهد ككل في المملكة.

 

لمعرفة المزيد، يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني:  .www.orange.jo


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