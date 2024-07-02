ملتقى الأصايل يحتفل بالمناسبات الوطنية في مادبا

وطنا اليوم_بدعوة كريمة من منسقة أصايل مادبا السيدة رانيا الشخاترة، أقيم احتفال ملتقى الأصايل السنوي في مطعم بوابة مادبا بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين سلطاته الدستورية، عيد الاستقلال، وعيد ميلاد سمو الأمير الحسين بن عبدالله. حضر الاحتفال رئيسة ملتقى الأصايل لابسات المدارق الشيخة ريما ارتيمه العبادي، وعدد كبير من نشميات الوطن من مختلف المحافظات.

في كلمتها، عبرت الشيخة ريما ارتيمه العبادي عن حبها وولائها للأردن وللقيادة الهاشمية الحكيمة، وأشادت بدور القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية في الحفاظ على أمن واستقرار الوطن. كما عبرت عن فخرها بإنجازات الأردنيين وبترابطهم الاجتماعي والعشائري.

رفعت ارتيمه أسمى آيات التهنئة والتبريكات بمناسبة عيد ميلاد سمو الأمير الحسين بن عبدالله، مشيدة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني. كما قدمت منسقة اللقاء درعًا تذكاريًا لرئيسة الملتقى.

استمرت الاحتفالات في مخيم وإطلالة وادي سد الوالة بحضور شخصيات نسائية، وتضمنت رسائل تهنئة لجلالة الملك وسمو الأمير، ورسالة شكر لجلالة الملكة رانيا لدعمها المرأة الأردنية والثناء على خطاباتها المؤثرة للمجتمع الدولي بخصوص القضايا الإقليمية وخاصة أهلنا في فلسطين وقطاع غزة.

أعربت أعضاء ملتقى الأصايل من السيدات عن فخرهن بمسيرة هذا الوطن التي دخلت المئوية الثانية، مؤكدات على الانتماء والعطاء والتضحية لهذا الوطن الكريم بأهله وقيادته الهاشمية الحكيمة.

تميز الحضور بالزي الأردني التراثي الذي يعكس تاريخ الوطن العريق والذي يتم تناقله من جيل لجيل.