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استطلاع جديد : جميع الأحزاب تريد المشاركة بالانتخابات النيابية

منذ 3 ساعات
استطلاع جديد : جميع الأحزاب تريد المشاركة بالانتخابات النيابية

وطنا اليوم:قال مدير مركز الحياة – راصد الدكتور عامر بني عامر، الثلاثاء، إن استطلاعا جديدا أظهر أن جميع الأحزاب تريد المشاركة بالانتخابات النيابية المقبلة.
وأضاف بني عامر أن 70% من الأحزاب تقول إنها مستعدة بشكل تام للانتخابات المقبلة.
وأوضح أن 80% من الأحزاب تقول إن البيئة السياسية مناسبة بشكل متوسط وكبير لمنافسة حرة ونزيهة، لافتا إلى أن 88% من الأحزاب تقول إن أكبر تحدي هو الدعم المالي.
وأوضح أن 3 أحزاب فقط قالت إنها جاهزة لتشكيل حكومة ما يشكل 6%، الأمر الذي يشير إلى أن هناك العديد من الأحزاب لديها وعي بأنها ليست جاهزة لكنها تريد خوض التجربة وتأدية الواجب بالشكل المناسب.
وبين أن التباين في النسب تشير إلى أن التجربة الحزبية تدخل “المخاض الصحيح”.


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