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الملك يجري اتصالا مع العاهل المغربي معزيا بوفاة والدته الأميرة للا لطيفة

منذ 3 ساعات
الملك يجري اتصالا مع العاهل المغربي معزيا بوفاة والدته الأميرة للا لطيفة

وطنا اليوم:أجرى جلالة الملك عبدالله الثاني، الثلاثاء، اتصالا هاتفيا مع أخيه جلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية الشقيقة، معزيا بوفاة والدته المغفور لها، بإذن الله، سمو الأميرة للا لطيفة، حرم المغفور له، بإذن الله، جلالة الملك الحسن الثاني، طيب الله ثراه.
وعبّر جلالته، خلال الاتصال، عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة بهذا المصاب الأليم، سائلا المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.


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