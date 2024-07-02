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تدافع في احتفال ديني يودي بحياة 107 في الهند

منذ 4 ساعات
تدافع في احتفال ديني يودي بحياة 107 في الهند

وطنا اليوم:ذكرت قناة (إن دي تي في) أن نحو 107 أشخاص لقوا حتفهم جراء تدافع خلال احتفال ديني بولاية أوتار براديش بشمال الهند هذا اليوم الثلاثاء.
وجرت الواقعة في قرية بمنطقة هاثراس، على بعد نحو مائتي كيلومتر جنوب شرقي العاصمة نيودلهي.
وقال مانيش تشيكارا المتحدث باسم الشرطة المحلية لـ«رويترز» عبر الهاتف «لا يمكنني ذكر عدد الوفيات بدقة في الوقت الراهن، لكنه نحو 60… من المحتمل أن يزيد العدد».
وأظهرت مقاطع مصورة لم يتسن التحقق منها على مواقع التواصل الاجتماعي جثثاً مكومة على الأرض أمام مستشفى محلي. ولم يتسن لـ«رويترز» التحقق من صحة المقاطع المصورة حتى الآن.
وأمر رئيس وزراء الولاية يوجي أديتياناث بفتح تحقيق في الحادث.
وكتب على موقع «إكس»: «أعطيت تعليمات للمسؤولين المعنيين بإجراء عمليات إنقاذ وإغاثة… وتوفير علاج ملائم للمصابين».


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