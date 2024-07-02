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رئيس الشاباك: السجون تضم 21 ألف معتقل فلسطيني

منذ 5 ساعات
رئيس الشاباك: السجون تضم 21 ألف معتقل فلسطيني

وطنا اليوم:أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، بأن رئيس الشاباك رونين بار أبلغ حكومة بنيامين نتنياهو أن السجون تضم 21 ألف معتقل فلسطيني بينما لا تتسع لأكثر من 14,500.
وفي وقت سابق أفادت هيئة البث العبرية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 3 آلاف فلسطيني من غزة منذ 7 تشرين الأول /أكتوبر الماضي.
ويتواجد حاليا 1160 معتقلا من غزة في سجون الاحتلال، وما يزال حاليا 139 معتقلا في سديه تيمان قرب بئر السبع، بحسب هيئة البث العبرية.
وأضافت أن جميع المعتقلين من غزة نقلوا إلى معتقل سديه تيمان قرب بئر السبع.
وقالت “هيئة البث العبرية” إن قوات الاحتلال أفرجت عن 1700 من معتقلي غزة، ونقلت 500 آخرين إلى سجن عوفر.
إلى ذلك ذكرت وسائل إعلام عبرية نقلا عن مراقب دولة الاحتلال قوله “ندرس فتح تحقيق في قضية إطلاق سراح مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة”.
وكشفت مصلحة السجون أنها نفذت مشروع بناء متسارع لأماكن احتجاز جديدة، إذ أضافت 2500 مكان إلى السجون الأمنية، ووفرت 900 مكان جديد للاحتجاز.


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