حزب الله يستهدف كريات شمونة والاحتلال يرد

وطنا اليوم:قال حزب الله إن مقاتليه قصفوا مستوطنة كريات شمونة بعشرات صواريخ الكاتيوشا ردا على الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين جنوبي لبنان.

من جهتها قالت القناة 12 الإسرائيلية، إن 15 صاروخا عبرت من لبنان إلى منطقة كريات شمونة والجيش هاجم مبنى تابعا لحزب الله.

كما قال حزب الله إن مقاتليه قصفوا بالمدفعية موقع جل العلام الإسرائيلي وحققوا إصابة مباشرة.