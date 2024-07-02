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ارتفاع التخليص على المركبات الكهربائية والديزل وتراجع للهايبرد والبنزين

2 يوليو 2024
ارتفاع التخليص على المركبات الكهربائية والديزل وتراجع للهايبرد والبنزين

وطنا اليوم:أعلن ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية، جهاد أبوناصر، عن ارتفاع حجم التخليص الإجمالي على المركبات بنسبة 12 بالمئة خلال النصف الأول من العام 2024.
وأوضح أبوناصر في تصريح صحفي، ان عدد المركبات التي تم تخليصها من المنطقة الحرة الزرقاء سجل 33954 مركبة خلال النصف الأول 2024، مقارنة مع 31465 مركبة في نفس الفترة من العام الماضي.
وأكد أبو ناصر، أن هذا الارتفاع يعكس زيادة في الطلب على المركبات، خاصة مركبات الكهرباء، التي شهدت ارتفاعاً كبيراً في حركة التخليص.
ولفت إلى أن مركبات الكهرباء استحوذت على الحصة الأكبر بواقع 66.5 بالمئة من إجمالي حركة التخليص في المنطقة الحرة الزرقاء خلال النصف الأول من العام 2024، حيث بلغ عدد المركبات التي تم التخليص عليها 22604 مركبات، مقارنة مع 13861 مركبة في نفس الفترة من العام 2023، مما يمثل نمواً بنسبة 63 بالمئة.
وأشار أبو ناصر إلى أن التخليص على مركبات الديزل شهد أيضاً ارتفاعاً بنسبة 7 بالمئة، حيث بلغ عدد المركبات التي تم التخليص عليها 3470 مركبة خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة مع 3255 مركبة في نفس الفترة من العام الماضي.
وفي المقابل، تراجعت حركة التخليص على مركبات البنزين بشكل ملحوظ، حيث انخفضت بنسبة 57 بالمئة، ليبلغ عدد المركبات التي تم التخليص عليها 2683 مركبة، مقارنة مع 6310 مركبات في نفس الفترة من العام الماضي.
كما شهدت حركة التخليص على المركبات الهايبرد تراجعاً بنسبة 35 بالمئة، حيث بلغ عدد المركبات التي تم التخليص عليها 5197 مركبة في النصف الأول من العام الجاري، مقارنة مع 8039 مركبة في نفس الفترة من العام الماضي.
أما بالنسبة لإعادة التصدير، فقد سجلت نمواً بنسبة 17 بالمئة، حيث بلغ عدد المركبات التي تمت إعادة تصديرها 23796 مركبة خلال النصف الأول من العام 2024، مقارنة مع 20328 مركبة في نفس الفترة من العام الماضي.
وفي رد على سؤال حول عدد السيارات الكهربائية التي تم تخليصها من تطبيق التعليمات الجديدة وحتى الآن، أوضح أبو ناصر أنه لم يتم تخليص أي سيارة كهربائية جديدة وفقا للتعليمات الجديدة.


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