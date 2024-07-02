الخريشا: القانون صارم في المال الاسود ويصل للحرمان من البرلمان

وطنا اليوم:قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية حديثة الخريشا انه يكون هناك اي تعسف بنظام الموارد البشرية الذي تم اقرارهبخصوص حرية التعبير والرأي للموظف العام.

واوضح الخريشا خلال منتدى التواصل الحكومي، بعنوان ” الانتخابات البرلمانية لعام 2024″ انهلا يعتقد ان الاحزاب السياسية ستخطأ بادارة قوائمها العامةوهناك اتهامات للاحزاب ببعض الامور بعيده عن الحقيقة.

وأضاف “نحن على أبواب ولادة مجلس نواب قائم على الكتل البرامجية والحزبية”.

وعن المال الاسود تحدث الخريشا “القانون صارم جدا بموضوع المال الأسود ويصل لحرمان من يصل للبرلمان من مقعده النيابي”.

وعن القوائم الحزبية بين ” ان تأخر القوائم الحزبية العامة من الممكن ان يكون بسبب ان كل حزب يريد ان يستفيد من تجربة الاخر وينتظرهوما زال مع الاحزاب وقت لذلك.