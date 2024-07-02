اتفاقية تعاون بين عمان الأهلية وفندق ريتز كارلتون لتدريب طلبة كلية فنون الطهي والضيافة

وطنا اليوم:وقّعت جامعة عمان الأهلية، ممثلة برئيسها الأستاذ الدكتور ساري حمدان، اتفاقية تعاون مع فندق ريتز كارلتون عمان، ممثلاً بالمدير العام السيد طارق درباس، لتدريب طلبة كلية فنون الطهي والضيافة.

وقد حضر حفل التوقيع أ. د أنس السعود، نائب الرئيس لشؤون العلاقات الدولية والجودة، ود. سوزي حاتوغ، عميد كلية فنون الطهي والضيافة.

وركّزت الاتفاقية على تبادل الخبرات لتطوير البرامج التعليمية والتطبيق العملي، وإعداد الطلبة لوظائف في سوق العمل السياحي محلياً وعالمياً. وأشار الأستاذ الدكتور ساري حمدان إلى أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار التزام الجامعة بتقديم تعليم متميز يتماشى مع متطلبات سوق العمل، مؤكداً أن التعاون مع فندق عالمي مثل ريتز كارلتون يعزز فرص الطلبة في اكتساب خبرات عالمية وتحسين مهاراتهم.

من جانبه، أعرب السيد طارق درباس عن سعادته بهذه الشراكة، مشدداً على أهمية دعم المبادرات التعليمية لإعداد جيل جديد من المحترفين المؤهلين على أعلى مستوى في مجال الضيافة.

وقد قدّم رئيس الجامعة بعد حفل التوقيع درعا تكريميا للسيد درباس تقديراً لزيارته .

كما قامت د. حاتوغ بمرافقة ضيف الجامعة في جولة على مرافق كلية فنون الطهي والضيافة