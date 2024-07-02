UWallet تعزز تجربة المدفوعات الرقمية وتطلق خدمة UPay على أجهزة الأندرويد

وطنا اليوم_في خطوة تعكس الابتكار والريادة في عالم المدفوعات الرقمية، أعلنت محفظة UWallet عن إطلاق خدمة الدفع الجديدة UPay عبر الأجهزة التي تدعم خدمة Google Play Store على أجهزة الأندرويد. تعد UWallet أول محفظة إلكترونية تطلق هذه الخدمة في السوق المحلي، مما يعزز مستوى الراحة والسهولة للمستخدمين ويعكس التزامها بتقديم أحدث التقنيات والخدمات لعملائها.

تتماشى خدمة UPay مع رؤية وأهداف محفظة UWallet في تقديم حلول دفع آمنة وسهلة الاستخدام. تُستبدل بيانات الدفع الحساسة برموز آمنة باستخدام خاصية الترميز (Tokenization)، مما يتيح حماية لعملاء المحفظة أثناء عمليات الدفع الإلكتروني. يتم إخفاء أرقام البطاقات الفعلية عن التجار واستبدالها بأرقام عشوائية مؤقتة تُعرف باسم Token لإتمام عملية الشراء.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة UWallet الدكتور علاء نشيوات:

> “فخورون بقيادة الابتكار في سوق المدفوعات الرقمية، وبإطلاقنا لخدمة UPay في السوق الأردني، فإننا نرسخ التزامنا بتقديم أعلى وأفضل مستويات الخدمة لتنفيذ عمليات الدفع بسهولة وأمان عاليين. إن خدمة UPay لها قدرة على رقمنة طريقة الدفع بالكامل، مما يوفر تجربة مريحة ومبتكرة للمستخدمين”.

وأشار الدكتور نشيوات إلى أن UWallet تسعى جاهدة لمواكبة التطورات السريعة في عالم التكنولوجيا والمدفوعات، لافتاً إلى أن خدمة UPay تعد إضافة استراتيجية ومهمة لمستقبل المدفوعات الرقمية، مؤكداً العزم على توفير وسائل جديدة وآمنة وسهلة للدفع الإلكتروني الفوري وتحقيق فائدة كبيرة لعملاء ومستخدمي المحفظة الإلكترونية الرائدة UWallet.

تبقى UWallet ملتزمة بريادة الابتكار، حيث تسعى باستمرار لتقديم تجربة دفع مميزة تضع الأمان والراحة في أولويتها لجميع عملائها في عالم المدفوعات الرقمية. ومن خلال توفير خدمة UPay، تعزز UWallet الأمان الشامل لعمليات الدفع عبر تطبيقها.