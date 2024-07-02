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زين تستضيف فعالية إطلاق النسخة العربية للعبة “League of Legends”

2 يوليو 2024
زين تستضيف فعالية إطلاق النسخة العربية للعبة “League of Legends”

وطنا اليوم:بحضور سمو الأمير عمر بن فيصل، رئيس الاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية؛ استضافت شركة زين الأردن ومن خلال مركزها للرياضات الإلكترونية (Zain (Esports Jo وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة مساء أمس؛ فعالية إطلاق الخوادم الرسمية للعبة “League of Legends” بنسختها المعرّبة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من قِبل شركة “Riot Games”.
وأقيمت الفعالية في “The ARC” بمجمع الملك الحسين للأعمال بمشاركة عدد من لاعبي ومحبي لعبة “League of Legends”، وجمع من الصحفيين وصنّاع المحتوى، وتضمّنت عروضاً مباشرة وفرصة لتجربة النسخة المعرّبة من اللعبة لأول مرة، مع تجربة لعب مثالية من خلال تقليل وقت الاستجابة (PING)، مع واجهة مستخدم وصوتيات وشخصيات معاد تصميمها باللغة العربية.
وجاءت استضافة زين لهذه الفعالية ضمن جهودها المستمرة ومن خلال مركزها للرياضات الإلكترونية (Zain Esports Jo) لدعم قطاع الألعاب الإلكترونية في الأردن، وتعزيز حضور المملكة على خريطة الرياضات الإلكترونية العالمية، مؤكدة على أهمية هذا التعاون الذي جمعها مع شركة “Riot Games” لإطلاق النسخة العربية للعبة الشهيرة التي تحظى بشعبية وانتشار واسعين بين أوساط الشباب من لاعبي الرياضات الإلكترونية، لتطوير المحتوى الرقمي وتقديم تجارب متميزة لهواة ومحترفي الألعاب الإلكترونية في المنطقة، ولتؤكد على دورها ومساهماتها في توفير بيئة مناسبة لتنمية مهارات الشباب في مجالات الرياضات الإلكترونية من خلال تعزيز البنية التحتية وتطوير قطاع التكنولوجيا والابتكار في المملكة.


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