بدء تسجيل الطلبة في مديرية التربية والثقافة العسكرية في 8 تموز

وطنا اليوم:أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي/ مديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية، بأن تسجيل الطلبة للعام الدراسي 2024 / 2025 سيكون من تاريخ 8 تموز ولغاية 25 تموز 2024.

وأضافت في بيان، أنه “لم يتم النظر على أي طلب تسجيل بعد هذا التاريخ، من خلال مراجعة المدارس التابعة لهذه المديرية وتقديم طلب التسجيل لديهم”.

وأشار البيان إلى أن قبول الطلبة سيتم حسب الأسس المعتمدة لمدارس هذه المديرية.