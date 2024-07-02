الصحة توضح حول نقص بمواد فحص فيتامين D وB12

وطنا اليوم:أوضحت مدير مديرية المشتريات والتزويد في وزارة الصحة الدكتورة ريم الهباهبه، بما يتعلق بالملاحظات الواردة حول عدم توفر مواد فحص فيتامين دال وB12 ، أن الوزارة تعمل على تأمين هذه المواد لحين توريد العطاء المركزي الكامل للوزارة.

وقالت الهباهبه خلال مداخلته اذاعية ، إن الوزارة ستقوم بتأمينها عبر شراءها محليا وتوفيرها حتى يوم الخميس أو الأحد بأقصى حد، حيث سيتم التنسيق مع جميع المواقع التي تعاني من نقص لتغطية احتياجاتهم.

وأوضحت أنه وفي حال وجود حالات طارئة تستعدي الفحص بشكل فوري، فهناك كميات موجودة لتغطيتها ولكنها ليست كبيرة لحين تغطية جميع الاحتياجات.