بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

الصحة توضح حول نقص بمواد فحص فيتامين D وB12

2 يوليو 2024
الصحة توضح حول نقص بمواد فحص فيتامين D وB12

وطنا اليوم:أوضحت مدير مديرية المشتريات والتزويد في وزارة الصحة الدكتورة ريم الهباهبه، بما يتعلق بالملاحظات الواردة حول عدم توفر مواد فحص فيتامين دال وB12 ، أن الوزارة تعمل على تأمين هذه المواد لحين توريد العطاء المركزي الكامل للوزارة.
وقالت الهباهبه خلال مداخلته اذاعية ، إن الوزارة ستقوم بتأمينها عبر شراءها محليا وتوفيرها حتى يوم الخميس أو الأحد بأقصى حد، حيث سيتم التنسيق مع جميع المواقع التي تعاني من نقص لتغطية احتياجاتهم.
وأوضحت أنه وفي حال وجود حالات طارئة تستعدي الفحص بشكل فوري، فهناك كميات موجودة لتغطيتها ولكنها ليست كبيرة لحين تغطية جميع الاحتياجات.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
23:09

جريمة مروعة في الكرك: شاب عشريني يقتل والدته طعناً

23:00

غرفة صناعة الأردن تستقبل وفد الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي

22:50

لأول مرة في المملكة باشرت أورنج الأردن بإطلاق “خدمة التوثيق الإلكتروني الذاتي”

22:47

ملتقى الأصايل يحتفل بالمناسبات الوطنية في مادبا

21:58

الشناق يكتب : حكومة الخصاونة ترتكب مجزرة وطني

21:40

توقيف الصحفي احمد حسن الزعبي تنفيذا لحكم قضائي

20:48

شاهد.. قسّاميان يفجران دبابة من مسافة صفر برفح وآخر يبعث رسالة لنتنياهو

20:33

استطلاع جديد : جميع الأحزاب تريد المشاركة بالانتخابات النيابية

20:25

الملك يجري اتصالا مع العاهل المغربي معزيا بوفاة والدته الأميرة للا لطيفة

20:21

بعد واقعة حفلة راغب علامة.. قيس سعيد ينتقد مهرجانات تونس

20:16

مهيدات يفتتح ملتقى الصناعات الصيدلانية العربية ال27 والمعرض العالمي ال6 للصناعة الدوائية

19:43

لأول مرة: ميتا تسمح باستخدام كلمة شهيد على إنستغرام وفيسبوك

وفيات
وفيات الثلاثاء 2-7-2024ايمن عبدالحميد غنيم (أبو أسامة) في ذمة اللهوفيات الاثنين 1-7-2024وفيات الأحد 30-6-2024وفاة المقدم المتقاعد حسام عبد العزيز المجالي (أبو شديد) وموعد الدفن والعزاء