فصل التيار الكهربائي عن مناطق في الكرك الأربعاء

وطنا اليوم:أعلنت شركة توزيع الكهرباء في محافظة الكرك أنها ستقوم بفصل التيار الكهربائي عن عدد من المناطق غدا الأربعاء، اعتبارا من الساعة العاشرة صباحا ولغاية الساعة الرابعة عصرا.

وأضافت في بيان لها اليوم الثلاثاء ان المناطق المتأثرة بعملية الفصل هي مناطق الجديدة وحجفا والوطنية للدواجن والازياء التقليدية وكمبنسي طاقة متجددة، مشيرة إلى أن سبب الفصل هو تركيب محطة جديدة