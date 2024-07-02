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بيان صادر عن عشيرة القضاه

منذ 13 ثانية
بيان صادر عن عشيرة القضاه

وطنا اليوم:لقد تلقت عشيرة القضاه بألم شديد خبر وفاة المرحوم المغفور له بإذن الله، الدكتور محمد رسول علي الغرايبة من بلدة الهاشمية في محافظة عجلون.
ان أبناء عشيرة القضاه يستنكرون الظروف التي أودت بحياة المرحوم الدكتور محمد رسول الغرايبه،وكلنا ثقة بقدرة القضاء العادل النزيه، وبقدرة الاجهزة المساندة له في وطننا العزيز بقيادته الهاشمية المباركة؛على كشف كل الملابسات والظروف لهذه الحادثة بصورة نهائية.
ان أبناء عشيرة القضاة تربطهم علاقات طيبة راقية عميقة مع عشيرة الغرايبه، وعلاقات مميزة من حسن الجوار والصداقة والنسب والمواطنة، ونعتبر ألم أبناء عشيرة الغرايبه ألمنا،وفقيدهم المرحوم الدكتور محمد رسول الغرايبه فقيدنا، وفقيد الوطن، ونسأل الله أن يرحم فقيدهم، ويجبر الله كسرهم، ويحسن عزاءهم،ويلهمهم الصبر والسلوان.
وانا لله وانا اليه راجعون


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