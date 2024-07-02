استشاري الميثاق يجري سلسلة من اللقاءات في البادية الغربية

وطنا اليوم:بدعوة كريمة من عشائر الراجح بني خالد، الساعي بني خالد، الفواخره، وقبيلة شمر في قضاء الخالدية، لواء البادية الغربية، قام رئيس المجلس الاستشاري لحزب الميثاق الوطني، مازن القاضي، بجولة من اللقاءات الحوارية لمناقشة قانون الانتخاب والأحزاب وتحفيز المشاركة الفاعلة في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

في اللقاء الأول مع نخبة من أبناء عشيرة الراجح بني خالد، ركز القاضي في حديثه على أهمية قانون الانتخاب والأحزاب في تعزيز الديمقراطية في البلاد. وأكد على دور المواطنين في الانتخابات كحق وواجب، مشددًا على أهمية المشاركة السياسية في تحقيق تطلعات المجتمع.

وفي لقاء آخر بدعوة من عشيرة الساعي بني خالد، جدد القاضي دعوته للحضور للمشاركة الفاعلة في الانتخابات البرلمانية المقبلة. كما سلط الضوء على الدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه الأحزاب السياسية في دفع عجلة التنمية والإصلاح، مؤكداً على ضرورة تعزيز التواصل بين الأحزاب والمواطنين.

كما استضافت عشيرة الفواخره لقاءً مع رئيس المجلس الاستشاري، حيث ناقش القاضي مجددًا محور قانون الانتخاب والأحزاب، مشيرًا إلى أن الانتخابات فرصة حقيقية للتغيير ولإيصال أصوات المواطنين إلى مراكز صنع القرار. وحث بدوره الحضور على التفاعل الإيجابي والمشاركة في العملية الديمقراطية.

والتقى رئيس المجلس الاستشاري لحزب الميثاق الوطني أيضًا نخبة من أبناء قبيلة شمر، حيث أكد على أن المشاركة في الانتخابات ليست فقط حقًا بل واجبًا على كل مواطن. وأوضح أن الأحزاب السياسية تلعب دورًا محوريًا في بناء مجتمع ديمقراطي يعكس تطلعات وأحلام الشعب، مشددًا على أهمية تعزيز الوعي السياسي لدى المواطنين.

يذكر ان هذه اللقاءات ضمن جهود حزب الميثاق الوطني لتعزيز الوعي السياسي وتحفيز المواطنين على المشاركة في العملية الديمقراطية. وأكد القاضي أن مثل هذه اللقاءات تساهم في بناء جسور الثقة بين المواطنين والأحزاب السياسية، وتعزز من روح المواطنة والانتماء الوطني. وأشار إلى أن الحزب مستمر في تنظيم مثل هذه اللقاءات في مختلف مناطق المملكة، لتحقيق التواصل الفعّال والمباشر مع المواطنين والاستماع إلى آرائهم وتطلعاتهم.