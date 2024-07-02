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بيريل يصبح إعصارا كارثيا محتملا من الفئة الخامسة

منذ ساعة واحدة
بيريل يصبح إعصارا كارثيا محتملا من الفئة الخامسة

وطنا اليوم:حذّر المركز الوطني الأميركي للأعاصير، من أنّ قوة الإعصار “بيريل” اشتدّت مع تقدّمه في منطقة البحر الكاريبي ليصبح إعصارا “كارثيا محتملا” من الفئة الخامسة.
وقال المركز في نشرة عند الساعة 23:00 (03:00 ت غ الثلاثاء) إنّ “بيريل أصبح الآن إعصارا كارثيا محتملا من الفئة الخامسة”، موضحا أنّ “حدوث تقلّبات في القوة أمر محتمل… لكن من المتوقع أن يظلّ بيريل قريبا من قوّة إعصار ضخم أثناء تقدّمه في منطقة كاريبي باتجاه جامايكا”.
وأوضح المركز أنّ بيريل يتقدم ترافقه رياح تبلغ سرعتها القصوى 160 ميلا (260 كيلومترا) في الساعة.
وبذلك يصبح بيريل أكبر إعصار من الفئة الخامسة في موسم الأعاصير بالمحيط الأطلسي على الإطلاق.
وبحسب المركز فإنّ جزيرة كارياكو في غرينادا تعرّضت لضربة مباشرة من “الجدار البالغ الخطورة لعين” الإعصار، مع رياح مستدامة تزيد سرعتها على 150 ميلا في الساعة.
بدورها، شهدت الجزر القريبة، بما في ذلك سانت فنسنت وجزر غرينادين، رياحا كارثية وعواصف مهدّدة للحياة”، وفقا للمركز الوطني للأعاصير.


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