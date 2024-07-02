فارس الحباشنه يكتب : من هم النواب القادمون ؟ 

وطنا اليوم_ بقلم الصحفي فارس الحباشنة

الاحزاب تحمل بشائر سارة ، و لا بد انه من المبكر حسم هوية النواب القادمين ، و الذين اختارتهم الاحزاب بسرية و عناية ، وتريد ان تقدمهم الى المجتمع وجمهور الناخبين .

السؤال حار ومتشوقا ، واسرار المرشحين تنكشف تدريجا .

اولا : مرشح الاحزاب .. لا بد ان يكون ثريا او رجل اعمال ، ومن حملة شهادات جامعية عليا ” اون لاين ” او من جامعات السودان .

و يشترط ان يكون صديق .. ولمن فيما بعد سوف اخباركم من هو ؟!

و لعبة الالغاز وحزازيز و فوازير ، و المفاجأة الكبرى عندما ستعلن عن اسماء المترشحين و قوائم الاحزاب ، ومن المتوقع خلال يومين .

هناك اسماء لشخصيات مخضرمة تم تدوالها ، وحرقت ، واشعل النار في اجسادها قبل ان تترشح فعليا .

و شروط المرشح يبدو انها واضحة .

و شرط الصداقة و اضافة الى المال هو الاقوى .

ماذا يمكن ان نسمي المرشحين حاليا و النواب مستقبلا ، شلة مثلا !؟

هي هيك ، قدر اردني ساحق ..من يخرج من الشباك يعود من الباب نائبا ، وبمواصفات حزبية .

السلطة محتكرة ، و كذلك الثروة .

و الان ، محتكرو السلطة عينهم على البرلمان .

و في البرلمان القادم : الابن و الاخ في مجلس النواب و الاب و الشقيق الاكبر في مجلس الاعيان .

عائلات عابرة للعصور .. حزبيون و ضد الاحزاب ، وديمقراطيون و ضد الديمقراطية ،و ليبرالين و يسارين و وسطين و اسلاميين ، و ما تشاء من تسميات فانهم يحتركونها !

الاردن مقبل على شلة مميزة .. و شلة بمزايا ومواصفات رفيعة ، وشلة تجمعها روابط دم و مصاهرة ونسب ، وهي اقوى من اي روابط مدنية و عشائرية ووطنية .

و مشروع الشلة كبير وعريض ، و لا صوت يعلو فوق صوت المصلحة.