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ادارة السير تحذر من ارتكاب مخالفات القيادة بعكس اتجاه السير

منذ ساعتين
ادارة السير تحذر من ارتكاب مخالفات القيادة بعكس اتجاه السير

وطنا اليوم:تهيب ادارة السير بالسائقين بضرورة الالتزام باتجاهات الطرق والزامية الشواخص، وعدم ارتكاب مخالفة قيادة المركبة بعكس الاتجاه المقرر على الطرق مفصولة الاتجاهات والتي تعتبر من المخالفات الخطيرة التي تعرض حياة سائق المركبة ومستخدمي الطريق للخطر.
ويذكر ان المادة رقم (26/ب/10) من قانون السير حددت عقوبة مرتكب مخالفة قيادة المركبة بعكس الاتجاه المقرر على الطرق مفصولة الاتجاهات بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (250) ديناراً ولا تزيد على (500) دينار او بكلتا هاتين العقوبتين، اضافة لحجز رخصة القيادة والاقتناء، وحجز المركبة مدة (14) يوما، ووقف العمل برخصة القيادة لمدة شهرين.
وتؤكد إدارة السير انها تعمل وعلى مدار الساعة لتوفير السلامة لكل مستخدمي الطريق، وتؤكد حرصها على منع كل هذه المخالفات والتصدي لها، مؤكدين على أن التعاون ونبذ السائقين لمثل هذه المخالفات هو السبيل الأمثل للحفاظ على الأرواح والممتلكات


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