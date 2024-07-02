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الحرس الثوري الإيراني: لدينا القوة لكن أيدينا مكبلة عن الاحتلال

منذ ساعتين
الحرس الثوري الإيراني: لدينا القوة لكن أيدينا مكبلة عن الاحتلال

وطنا اليوم:مع استمرار العدوان على قطاع غزة واقترابه من الشهر التاسع، أكد قائد في الحرس الثوري الإيراني، الاثنين، أن الظروف ليست ملائمة للقيام بإجراء مباشر ضد “إسرائيل”، مضيفاً “أيدينا مكبلة”.
وقال قائد الجوفضائية للحرس الثوري، أمير علي حاجي زاده، بحضور عدد من عوائل ضحايا غزة الذين قدموا إلى إيران: “أيدينا مكبلة ولسنا في وضع يسمح باتخاذ إجراء ضد إسرائيل”.
وتابع قائلاً إنه مضى ما يقارب 9 أشهر ونحن نشاهد الجرائم التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي في فلسطين بدعم أمريكي وأوروبي.
وأضاف: “بالنسبة لجميع شعبنا ومسؤولينا، هذه المشاهد مريرة للغاية، بالنسبة لنا، مرارة هذه المشاهد مضاعفة، في الوقت الذي نملك نحن القوة، لكن أيدينا مقيدة”.
خل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة يومه الـ270، في ظل استمرار استهداف المدنيين وما تبقى من البنى التحتية في القطاع المحاصر منذ أكثر من 17 عاما، على مرأى ومسمع العالم أجمع.
ومع دخول العدوان على غزة يومه الـ270، أوقعت غارات ليلية شهداء بجنوبي القطاع، في وقت يستعد فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي لعملية عسكرية جديدة في خان يونس بالتزامن مع استمرار العملية الجارية منذ أيام في حي الشجاعية.


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