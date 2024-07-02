“3 احتمالات و3 أمور” .. بلينكن يتحدث عما يمكن أن يحدث في غزة بعد الحرب وما لا تقبله واشنطن

وطنا اليوم _قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الاثنين إن الولايات المتحدة انخرطت في جهود حثيثة مع مصر وقطر من أجل الدفع بمقترح الرئيس جو بايدن لوقف إطلاق النار في غزة. وأضاف وزير الخارجية الأمريكي خلال نقاش حول السياسة الخارجية لإدارة بايدن معهد “بروكينغز” بواشنطن العاصمة، أنه يجب أن تكون هناك خطة واضحة وقابلة للتحقق لإدارة شؤون قطاع غزة في اليوم التالي للحرب.

وتابع قائلا: “إذا لم تكن هناك خطة لحكم غزة فهناك 3 احتمالات: إما عودة حماس، أو احتلال إسرائيلي، أو أن تسود الفوضى”.

وأردف الوزير الأمريكي بالقول: “هناك 3 أمور لن نقبل بها في غزة بعد الحرب هي الاحتلال الإسرائيلي أو عودة حماس للسلطة أو الفراغ والفوضى”.

وأكد بلينكن أن واشنطن تركز الجهود كي لا تنتقل الحرب في غزة لحرب في شمال إسرائيل، مشيرا إلى أنه يعتقد أن جميع الأطراف لا ترغب في حرب كهذه.

وشدد على أن “الحرب في غزة يجب أن تنتهي بخطة واضحة قابلة للتحقيق تتعلق بحكم وإدارة القطاع وتحقيق الأمن به”.

وأوضح أن واشنطن “لم تر خططا كافية من الإسرائيليين تتعلق بمرحلة ما بعد الحرب”.

وذكر بلينكن أن “وقف إطلاق النار في غزة سيعزز جهود عودة الإسرائيليين إلى المناطق الشمالية”.

وكرر وزير الخارجية الأمريكي القول إن “هدف واشنطن الرئيسي منذ السابع من أكتوبر كان “تفادي توسع رقعة الحرب في المنطقة ولا سيما في شمال إسرائيل وبخاصة مع حزب الله”.