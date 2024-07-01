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سفيرة الولايات المتحدة لدى الأردن تزور المغطس

منذ 3 ساعات
سفيرة الولايات المتحدة لدى الأردن تزور المغطس

وطنا اليوم:زارت السفيرة الأمريكية في الأردن يائل لمبرت، أمس الأحد موقع المغطس في الأردن.
وقالت السفيرة لمبرت، “لقد حظيت اليوم بشرف كبير بزيارة موقع المغطس الجميل “بيت عنيا وراء نهر الأردن”، أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو”.
وأضافت، “لقد زار عشرات الآلاف من الأمريكيين هذا المكان الخاص، الذي يجسد أيضا تقاليد الأردن الفخورة بالتعايش والتسامح، وأنا آمل أن يحظى المزيد من الأمريكيين بفرصة زيارته في المستقبل!”.
وتابعت، “تفخر الولايات المتحدة بأنها ساعدت في ترميم وتطوير وحماية المواقع المذهلة في جميع أنحاء المملكة – موقع المعمودية هو واحد من العديد من الأمثلة على كيفية دعم شراكة الأردن والولايات المتحدة لمواقع التراث المهمة والبنية التحتية السياحية والمجتمعات المحلية


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