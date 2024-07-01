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الاحتلال يزعم إحباط أكبر عملية تهريب من الأردن للضفة

منذ 3 ساعات
الاحتلال يزعم إحباط أكبر عملية تهريب من الأردن للضفة

وطنا اليوم:أعلن جيش الاحتلال الإسرئيلي، اليوم الاثنين، إحباط محاولة لتهريب أسلحة كانت في طريقها نحو الضفة الغربية انطلاقا من الأردن.
وقال الجيش في بيان:أحبطنا محاولة لتهريب 75 مسدسا وعشرات الأسلحة من الأردن إلى الضفة الغربية.
وأوضح أن البحث لا يزال متواصلا لتوقيف 3 مشتبه بهم اجتازوا السياج من منطقة الأغوار.
وتابع جيش الاحتلال الإسرائيلي أن هذه العملية لتهريب الأسلحة تعد الأكبر من الأردن باتجاه الضفة الغربية منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر.


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