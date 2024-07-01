مقتل جندي إسرائيلي في طولكرم وآخر بمعارك جنوب غزة

وطنا اليوم:أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل جندي وإصابة آخر بجروح خطرة من لواء ناحل في معارك بجنوب غزة.

كما أعلنت مصادر عبرية مقتل جندي متأثرا باصابته في تفجير مدرعة النمر بمخيم نور شمس بطولكرم.

وفي وقت سابق أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إصابة 18 جنديًا بينهم إصابة خطيرة في هجوم بطائرة مسيرة في الجولان المحتل.

وأضاف جيش الاحتلال في بيان له، أنه ضرب أهدافًا لحزب الله في جنوب لبنان، بما في ذلك نقطة مراقبة لحزب الله في منطقة مركبا ومنصة إطلاق في منطقة عيتا الشعب.

وأشار إلى أن المدفعية أطلقت النار لإزالة التهديدات في مناطق متعددة في جنوب لبنان.

ومنذ بدء عملية “طوفان الأقصى” التي أعلنتها كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، يتبادل حزب الله والاحتلال الإسرائيلي القصف عبر حدود لبنان الجنوبية بشكل شبه يومي.

ومنذ بدء عملية طوفان الأقصى التي أعلنتها كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، يتبادل حزب الله والاحتلال الإسرائيلي القصف عبر حدود لبنان الجنوبية بشكل شبه يومي