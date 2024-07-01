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كابيتال بنك ينظم حملة تبرع بالدم لموظفيه للسنة الثامنة على التوالي‎

منذ 5 ساعات
كابيتال بنك ينظم حملة تبرع بالدم لموظفيه للسنة الثامنة على التوالي‎

وطنا اليوم:بالتزامن مع اليوم العالمي للتبرع بالدم، نظم كابيتال بنك وبالتعاون مع بنك الدم الوطني حملة تبرع للدم لموظفيه.
وتأتي هذه الحملة التي تنظم للسنة الثامنة على التوالي في إطار التزام كابيتال بنك ببرامجه المجتمعية، وحرصاً منه على أداء واجبه الإنساني تجاه المجتمع، من خلال تقديم الدعم والمساعدة للفئات المحتاجة وخاصة المرضى.
وتعكس هذه الحملة التزام كابيتال بنك بقيمه ورسالته الإنسانية، وتحقيقاً لأهدافه في خدمة المجتمع وتعزيز التضامن والتواصل بين أفراده، ومن الجدير ذكره أن بنك الدم الأردني قام بتكريم كابيتال بنك لمساهمته.
وقالت رئيس إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في مجموعة كابيتال بنك تولين بارطو: “إن تنظيم هذه الحملة بشكل سنوي يأتي إيماناً منا بأهمية التبرع بالدم ومساهمته في إنقاذ الأرواح، ونشكر جميع موظفينا على مشاركتهم الفاعلة في هذه الحملة، ونثمن حرصهم على أداء واجبهم الإنساني تجاه المجتمع.”
وأضافت بارطو: “نحرص على تعزيز ثقافة التبرع بالدم بين موظفينا من خلال توعيتهم بأهمية التبرع وفوائده، ونشجعهم على المشاركة في مثل هذه المبادرات.”


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