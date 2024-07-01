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الطاقة تمدد طرح عطاءي طاقة شمسية لمنتفعي صندوق المعونة

منذ 5 ساعات
الطاقة تمدد طرح عطاءي طاقة شمسية لمنتفعي صندوق المعونة

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية عن تمديد فترة استقبال العروض لعطاءي توريد وتركيب
وتشغيل وصيانة أنظمة الطاقة الشمسية مع الشبكة الكهربائية وجميع الأجهزة المساعدة من محولات عكس لمنازل المنتفعين من صندوق المعونة الوطنية.
ويستفيد من العطاء 436 منتفعا من محافظات الوسط والمفرق وجرش وعجلون والأغوار، و650 منتفعا في إربد.
وحددت الوزارة يوم الأحد 21 تموز الحالي آخر موعد لاستقبال العروض للعطاءين


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