بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. حوادث وجرائم

جريمة مروعة في عرض البحر.. اغتصاب شابة ثم خنقها حتى الموت

منذ 4 ساعات
جريمة مروعة في عرض البحر.. اغتصاب شابة ثم خنقها حتى الموت

وطنا اليوم:في حادثة مروعة وسط البحر المتوسط، تعرضت فتاة مراهقة للاغتصاب والخنق حتى الموت على يد مهاجر عراقي أثناء غرق القارب الذي كانوا على متنه قبالة إيطاليا.
وذكرت وكالة أنباء إيطالية (ِAGI) نقلا عن تحقيق للشرطة أن الفتاة المراهقة (16 عاما) تعرضت للاغتصاب والخنق أمام والدتها على متن القارب الشراعي.
وتم القبض على الرجل (27 عاما) للاشتباه في قتله الفتاة (من أصل عراقي)، التي كانت في طريقها إلى أوروبا مع والدتها.
كما تم إنقاذ 12 شخصًا فقط من السفينة، التي يعتقد المسؤولون أنها كانت تحمل حوالي 70 شخصا، بما في ذلك أكثر من 20 طفلاً.
وفي بيان، أكد الضباط أن القارب الشراعي كان يغرق قبالة سواحل إيطاليا عندما “نفّذ الرجل جريمته”.
وقال الناجون لعمال الإغاثة إنهم “كانوا يسافرون دون سترات نجاة وأن بعض القوارب لم تتوقف لمساعدتهم”.
وورد أن محرك القارب انفجر، ما أدى إلى غرقه.
ونقل الناجون إلى ميناء روتشيلا إيونيكا بعد المحنة التي وقعت بين يومي 16 و17 يونيو، ومن بين الجثث التي عثر عليها في البحر 15 طفلا.
وقالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة ووكالة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) إن المهاجرين جاؤوا من إيران وسوريا والعراق.
وقالت الشرطة إن الناجي المتهم بالقتل والاغتصاب محتجز في سجن في كاتانزارو عاصمة منطقة كالابريا.
من جانبها، أعلنت قوات الأمن في إقليم كردستان العراق، الثلاثاء، اعتقال 4 أشخاص يشتبه في تورطهم في غرق القارب.
وبحسب منظمات غير حكومية وروايات من أسر الضحايا، كان القارب الشراعي يحمل في الغالب مهاجرين أكراد من العراق وإيران، إلى جانب عائلات أفغانية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
18:19

منظمة أميركية تمنح الطعاني لقب شرفي يمنح لأول مرة لشخصية عربية

18:17

خليفة التربوية ” تطلق دورتها الـ 18 محلياً في الإمارات وعربياً ودولياً وتكريم الفائزين مايو المقبل 

16:58

وسام الاستقلال من الدرجة الأولى للوزير العسعس

16:55

700 مليون دولار من البنك الدولي لدعم التعليم الأردني وتعزيز رأس المال البشري

16:18

إرادة ملكية بتعيين أمناء الحسين للسرطان – أسماء

16:13

سفيرة الولايات المتحدة لدى الأردن تزور المغطس

16:04

الاحتلال يزعم إحباط أكبر عملية تهريب من الأردن للضفة

15:55

مقتل جندي إسرائيلي في طولكرم وآخر بمعارك جنوب غزة

15:23

أثرياء فرنسا يدرسون الهروب بأموالهم إذا فاز اليمين المتطرف

15:08

كريشان من معان: الديمقراطية في الأردن أكثر من دول تدعيها

14:59

التربية تكشف حقيقة حرمان احدى طالبات التوجيهي من الامتحان

14:46

كابيتال بنك ينظم حملة تبرع بالدم لموظفيه للسنة الثامنة على التوالي‎

وفيات
ايمن عبدالحميد غنيم (أبو أسامة) في ذمة اللهوفيات الاثنين 1-7-2024وفيات الأحد 30-6-2024وفاة المقدم المتقاعد حسام عبد العزيز المجالي (أبو شديد) وموعد الدفن والعزاءوفيات الجمعة 28-6-2024