عبور 32 شاحنة مساعدات جديدة لأهلنا في غزة

وطنا اليوم:عبرت قافلة مساعدات إنسانية جديدة لأهلنا في غزة تم تسييرها من قبل القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.

وسيرت القافلة التي تضم 32 شاحنة بالشراكة مع برنامج الغذاء العالمي (WFP) وبدعم من اتحاد الطلبة الإندونيسيين وصندوق إغاثة الطفل الفلسطيني وتكية أم علي وغيرها من الحملات الشعبية.

وحملت الشاحنات الطرود الغذائية الأساسية والمواد الإغاثية مثل الخيم والمستلزمات الطبية، ليصار إلى توزيعها على أهلنا في غزة من خلال الجمعيات والمنظمات الشريكة في القطاع.

وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي، إنه جاري إرسال وتلبية الاحتياجات الأساسية لتخفيف معاناة الأهل في غزة، ونظرا للنقص الحاد في وحدات الدم الذي يعانيه قطاع غزة، تم إطلاق حملة التبرع بالدم بالتعاون مع النقابات المهنية الأردنية ليصار إرسالها ضمن القوافل البرية لتزويد المستشفيات والمراكز الصحية بها لغايات تنفيذ الإجراءات اللازمة وتطبيب جراح أهلنا في غزة.

وأضاف أن الإقبال الكبير الذي شهدته مراكز التبرع بالدم ما هو إلا دليل على المشاعر الإنسانية التي يحملها شعبنا الأردني تجاه أهلنا في غزة.

وأوضح الشبلي أن العدد الكلي للشاحنات البرية التي دخلت لقطاع غزة حتى اليوم إلى 2302 شاحنة و53 طائرة عبر العريش.

وتستمر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في استقبال التبرعات النقدية من خلال حسابها البنكي في بنك الاتحاد رقم JO32 UBSI 1030 0000 4010 1659 9151 06 أو من خلال المحافظ الالكترونية أو من خلال كليك JHCOGAZA، إضافة إلى “اي فواتيركم” ومن خلال موقعها الالكتروني www.jhco.org.jo