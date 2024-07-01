بدء تطبيق التعرفة الكهربائية المرتبطة بالزمن في الأردن

وطنا اليوم:بدأت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن اليوم بتطبيق التعرفة الكهربائية المرتبطة بالزمن على قطاعات شحن المركبات الكهربائية، والاتصالات، والصناعات المتوسطة والكبرى، والاستخراجية، وضخ المياه (اختياري).

وتقسم التعرفة اليوم إلى 3 فترات زمنية (الذروة، والذروة الجزئية (فترتين)، وخارج أوقات الذروة).

وحددت أسعار الكهرباء على النحو التالي: وقت الذروة من الساعة 17:00 – 23:00 هي: الصناعي الاستخراجي 226 (فلس/ك.و.س)، الصناعي الكبير 130، الصناعي المتوسط 79، الاتصالات 152، شحن المركبات/ المنزلي 160، شحن المركبات/ المحطات العامة بدون عمولة 133، ضخ المياه اختياري 106.

خارج الذروة من 05:00 – 14:00 : الصناعي الاستخراجي 206 (فلس/ك.و.س), الصناعي الكبير 110، الصناعي المتوسط 59، الاتصالات 132، شحن المركبات/ المنزلي 108، شحن المركبات/ المحطات العامة بدون عمولة 103، ضخ المياه اختياري 86.

ذروة جزئية من 14:00- 17:00 ومن 23:00 – 05:00 : الصناعي الاستخراجي 216 (فلس/ك.و.س)، الصناعي الكبير 120، الصناعي المتوسط 69، الاتصالات 142، شحن المركبات/ المنزلي 118، شحن المركبات/ المحطات العامة بدون عمولة 113، ضخ المياه اختياري 96.

وتعني التعرفة ترحيل جزء من الحمل الكهربائي إلى فترات الاستهلاك الخفيف والتي أعطيت أسعارا مخفضة لتشجيع القطاع الصناعي للاستفادة منها، ويقوم على ترحيل جزء من الأحمال من فترة الذروة إلى فترة خارج الذروة.