ايمن عبدالحميد غنيم (أبو أسامة) في ذمة الله

وطنا اليوم_

بسم الله الرحمن الرحيم

(يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)

ببالغ الحزن والأسى ننعي وفاة المرحوم **أيمن عبدالحميد غنيم** (أبو أسامة).

سيتم تشييع جثمانه الطاهر يوم الاثنين الموافق 1/7/2024 من مسجد مقبرة سحاب الإسلامية بعد صلاة الظهر إلى مثواه الأخير في مقبرة سحاب الإسلامية.

والمرحوم شقيق الأستاذ خالد غنيم/ وزارة الثقافة.

تقبل التعازي للرجال والنساء في ديوان أهالي يازور الواقع في منطقة جبل الحسين، شارع حيفا، بناية 23 من الساعة 5-10 مساءً يومي الاثنين والثلاثاء.

إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله.