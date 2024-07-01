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ايمن عبدالحميد غنيم (أبو أسامة) في ذمة الله

1 يوليو 2024
ايمن عبدالحميد غنيم (أبو أسامة) في ذمة الله

وطنا اليوم_

 

بسم الله الرحمن الرحيم

(يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)

 

ببالغ الحزن والأسى ننعي وفاة المرحوم **أيمن عبدالحميد غنيم** (أبو أسامة).

 

سيتم تشييع جثمانه الطاهر يوم الاثنين الموافق 1/7/2024 من مسجد مقبرة سحاب الإسلامية بعد صلاة الظهر إلى مثواه الأخير في مقبرة سحاب الإسلامية.

 

والمرحوم شقيق الأستاذ خالد غنيم/ وزارة الثقافة.

 

تقبل التعازي للرجال والنساء في ديوان أهالي يازور الواقع في منطقة جبل الحسين، شارع حيفا، بناية 23 من الساعة 5-10 مساءً يومي الاثنين والثلاثاء.

 

إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله.


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