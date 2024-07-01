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نفوق عدد من الجمال دهسا على طريق وادي عربة

1 يوليو 2024
نفوق عدد من الجمال دهسا على طريق وادي عربة

وطنا اليوم:وقع حادث دهس لعدد من الجمال على طريق وادي عربة باتجاه منطقة البحرالميت فجر اليوم.
وقال النقيب ايمن الحراحشة من غرفة عمليات ادارة الدوريات الخارجية لاذاعة الأمن العام الاثنين، إن الحادث تسبب بنفوق مجموعة من الجمال وعوائق على الطريق المذكور، حيث تم تحريك دوريات الاختصاص الى الموقع لفتح الطريق وازالة العوائق.
وأشار الى أن الحادث اقتصر على نفوق عدد من الجمال ولم يتسبب بأي اصابة بشرية تذكر


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