إعلان نتائج امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل) – رابط

وطنا اليوم:أعلن رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور أحمد فخري العجلوني رئيس اللجنة العليا للامتحانات اليوم الاثنين نتائج الشامل للدورة الربيعية 2024.

وفي السياق، قال العجلوني، إن نسبة النجاح في امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة/الشامل في دورتها الربيعية 63ر62%.

وبين أنه تقدم للامتحانات 6360 طالبا وطالبة نجح منهم 3993 طالبا وطالبة

وجرت الامتحانات النظرية خلال الفترة 22-30 أيار الماضي وتقدم للامتحانات 6375 طالبا وطالبة، من 48 كلية جامعية وكلية جامعية متوسطة تشرف عليها الجامعة ، وفقا لـ 87 برنامجا دراسيا .

استخراج نتائج الشامل للدورة الربيعية

ويمكن لجميع الطلاب والطالبات الحصول على نتائج الامتحان الشامل 2024 الدورة الربيعية من خلال النقر هنا