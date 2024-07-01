المدن الصناعية الاردنية تستقطب 170 استثمار جديد خلال العام 2023 بقيمة 202 مليون دينار.

– مدينة الحسن الصناعية تتصدر قائمة المدن الجاذبة للاستثمارات

– 45 استثمار اجنبي من الإستثمارات المستقطبة

– اقامة مساحات جديدة لتلبية الطلب المتنامي على الاستثمار الصناعي

وطنا اليوم:اعلنت شركة المدن الصناعية الاردنية اليوم عن استقطاب 170 استثمار جديد خلال العام 2023 لمدنها الصناعية العاملة في مختلف محافظات المملكة بحجم استثمار يقارب (202) مليون دينار اردني يتوقع أن توفر (8800) فرصة عمل تقريبا في مختلف مراحلها التشغيلية.

وفي التفاصيل بينّت الشركة إن الإستثمارات الجديدة تتوزع بين القطاعين الصناعي والخدمي، حيث وقعت الشركة (149) عقد استثمار صناعي بحجم استثمار يقارب (149) مليون دينار اردني منها (53) عقد مع مستثمرين قائمين بهدف توسعة استثماراتهم داخل المدن الصناعية و(96) عقد مع مستثمرين جدد، في حين وقعت الشركة (21) عقد استثمار في القطاع الخدمي بحجم استثمار يقارب (53) مليون دينار اردني.

وتصدّرت مدينة الحسن الصناعية قائمة المدن الصناعية التي استقطبت الاستثمارات الصناعية حيث استقطبت (43) استثمار بقيمة تقارب (61) مليون دينار يتوقع ان توفر (6800) فرصة عمل تقريبا تلتها مدينة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في سحاب لتستقطب (40) استثمار بقيمة (45) مليون دينار يتوقع ان توفر (798) فرصة عمل.

إلى ذلك، تمكّنت مدينة السلط الصناعية من استقطاب (15) استثمار بقيمة (18) مليون دينار ستوفر قرابة (495) فرصة عمل في مراحلها التشغيلية الأولى، واستقطبت مدينة الموقر الصناعية (16) استثمار جديد بقيمة تقارب (14) مليون دينار ستوفر قرابة (191) فرصة عمل في مراحلها التشغيلية الاولى، فيما استقطبت مدينة مادبا الصناعية (7) استثمارات صناعية بحجم استثمار (2) مليون دينار ستوفر قرابة (62) فرصة عمل في مراحلها التشغيلية الاولى.

وفي التفاصيل ونظرا للبيئة الإستثمارية المتميزة التي وفرتها المدن الصناعية القائمة في كل من الكرك والطفيلة بالتزامن مع منح الحكومة حزمة من حوافز الإستثمار فيها شملت تخفيضات على اسعار الطاقة الكهربائية وشمولها ببرنامج الفروع الانتاجية ومنحها خصم 50% على كلف المناولة بميناء الحاويات في العقبة فقد تمكنت من استقطاب عدد من الإستثمارات الصناعية اذ استقطبت مدينة الحسين بن عبدالله الثاني الصناعية في محافظة الكرك (15) استثمار جديد بقيمة تقارب (2) مليون دينار ستوفر قرابة (133) فرصة عمل في مراحلها التشغيلية الأولى، فيما استقطبت مدينة الطفيلة الصناعية (13) استثمار جديد بقيمة تقارب (6) مليون دينار ستوفر قرابة (235) فرصة عمل في مراحلها التشغيلية الأولى.

وحول جنسية الإستثمارات كشف التقرير إن الإستثمارات المستقطبة شملت (110) استثمار اردني و(45) استثمار أجنبي و(15) استثمار اجنبي اردني (مشترك).

وقال السيد عمر جويعد مدير عام شركة المدن الصناعية الاردنية إن البيئة الإستثمارية التي توفرها المدن الصناعية الاردنية ومواقعها الإستراتيجية فضلا عن حوافز الاستثمار الممنوحة للمستثمرين الصناعيين اسهمت بإستقطاب هذا العدد من الإستثمارات، مؤكدا أن الشركة تواصل برنامجها التنفيذي بكل ثقة واقتدار في مختلف مواقع المدن الصناعية الاردنية.

وبين السيد عمر جويعد ان العام 2023 شهد تميزا في استقطاب الاستثمارات الصناعية بالتوازي مع الانتهاء من مراحل التوسعة وطرح عطاءات لإقامة مساحات اضافية من المباني الصناعية في عدد من المدن الصناعية تهيئة لاستقطاب الاستثمارات وتلبية حاجة المستثمرين الصناعيين من الاراضي المطورة والمباني الصناعية الجاهزة.

وأثنى السيد عمر جويعد على الجهد الحكومي ممثلا بمجلس الوزراء ولجنة التنمية الاقتصادية والذي اسهم خلال العام 2023 باقرار حزمة من الحوافز الاستثمارية لمدينة الحسين الصناعية على غرار الحزمة التي منحت لتشجيع الاستثمارات الصناعية في مدينة الطفيلة الصناعية والتي اسهمت بتعزيز واقع البيئة الاستثمارية في مدينة الحسين الصناعية/ الكرك من خلال استقطاب عدد من الإستثمارات.

وكشف السيد عمر جويعد عن وصول عدد الإستثمارات الصناعية في المدن الصناعية التي تتبع للشركة وعددها (9) مدن صناعية الى قرابة (916) شركة صناعية بحجم استثمار يزيد عن 3 مليار دينار وفرت قرابة 60 الف فرصة عمل، مبينا أن الشركة باشرت نهاية العام 2023 بتنفيذ المرحلة الأولى من مدينة الزرقاء الصناعية في محافظة الزرقاء والتي يتوقع ان تستقطب العديد من المشاريع الصناعية لتنعكس ايضا على ارقام الاستثمارات في المدن الصناعية وحجم الإستثمارات وفرص العمل التي يتوقع استقطابها.

وجدد جويعد الدعوة للمستثمرين ورجال الأعمال للاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تطرحها المدن الصناعية في مختلف مواقعها مستفيدة من الحوافز التي يوفرها قانون تنظيم البيئة الاستثمارية اضافة الى الحوافز الخاصة بالإستثمار في مدينتي الكرك والطفيلة الصناعيتين خاصة التي تتطلب احمالا كهربائية عالية.

يذكر ان شركة المدن الصناعية الاردنية تعتبر المطور الرئيسي للمدن الصناعية في الاردن حيث تمتلك وتدير (9) مدن صناعية في المملكة موزعة وفقا للآتي مدينة الملك عبدالله الثاني الصناعية في سحاب ومدينة الموقر الصناعية ومدينة الحسن الصناعية في محافظة اربد ومدينة الحسين بن عبدالله الثاني الصناعية في محافظة الكرك ومدينة ومدينة العقبة الصناعية الدولية التي تدار بالشراكة مع القطلع الخاص اضافة الى مدن السلط ومادبا والطفيلة الصناعية ومدينة الزرقاء الصناعية التي باشرت الشركة بتنفيذها مرحلتها الاولى خلال العام 2023.