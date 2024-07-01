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التربية : بدء استقبال طلبات التعليم الإضافي (رابط)

1 يوليو 2024
التربية : بدء استقبال طلبات التعليم الإضافي (رابط)

وطنا اليوم:أعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم الإثنين، عن البدء باستقبال طلبات الرَّاغبين بالعمل على حساب التعليم الإضافي ولغاية 18 تموز المقبل.
ودعت الوزارة إحضار المصدقة الجامعية مباشرة إلى قسم شؤون الموظفين في مبنى مديرية التربية والتعليم التي تقدمت للعمل فيها لغايات اعتماد الطلب.
وقالت إنه سيتم الاعلان عن مواعيد الامتحانات لاحقًا وعبر الرَّابط نفسه، علمًا بأنَّه لن يتم إجراء الامتحان للطلبات غير المعتمدة.
للراغبين في التسجيل انـــقــر هنـــا


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