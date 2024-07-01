محمود التل يكتب: (أَلْمُفَوَهُوووون)

بقلم محمود التل

…يقولون:الجنة.بلآنآسْ مابتِنْدَآسْ.

..ويقولون:الْمَجآلِسْ مدارس..ومن عِنْدِئ (بِتْعَلِم المَتَآيس..مع المعذرة)

…نَعَمْ.. لآ يُمْكِنْ للإنسان.ان يَعِيْشَ..

..حَيَاتَه.مَعزُولاًعن مُجْتَمَعِه..وإلآ…

… أُتُهِمَ(بِالْتَوَحْدْ..)..عَآفآنا الله…….

..وإذا.أردتَ. مَعْرِفَة..الأشخآصِ…….

…وكُنْهِ حَقِيْقَتَهُم..والحُكُم بِحٓقهِمْ…

..ليس مِنْ..مَنَآظِرِهِم..وجَمَآلِ……..

…أشكآلهم..بل من..مَنْطُوْقِهِم..وأُ

..سْلُوبِهِم..(وتَلَمُظِهِم…ولَعْمَظتِهِمْ بالحَشِي.يآخُويْ……………………..

…)ويَتأَكَدُ لك ذلك..بِدِقَةٍ مَجْهَرِيَة..إذا…

..مآ كُنْتَ تُجالِسْ..هَؤُلآ………

…بمؤسسةعآمة..(لأن في الخآصة

..مُحَرَمْ..بِتْرَوِحْ على البيت.. هنآ……

…بِدَكْ تُحْرُثْ..وِيْمُصُوا.دَمَكْ.وإلآكَمَا

..قُلْنَا..)..صِدْقَا اقول..كنت اسْمَع …

…خُطُبَاً..عَصْمَآء..عن الأنتمآء …….

..وألموآطنة..وألأِصْلآح..ألإداري…………مُقْسِمَاً.. لَكُم أنَ.أمثَآلْ هَؤِلآ (ألمفوهووون)..هم………………..(سوبر…………… ………………. أللصوص)..يَتَقآضُون(.معآشآ

…تِهِم )..لآ أقول روآتبهم..بل المعاش.من .العيش.تَبَصَرْ..كم هذه..

..ألمُفْرَدَة.حَسَآسَة..يتقآضُونَهَا ……

…سَرقَةً. عَينك..عَينك.. بِمعْنى..إنْتِسَآبِهِمْ…………… .. لِمُؤسسَآتِهِم..بلِا عَمَلْ………………..

… ودَوَآم..وإْنتَآج..(ويآ وِ………ِيْلَكْ..ويآ عَذَآبْ شِيْنَكْ.إذا……………. عَآرَضْتَهُمْ)….وهم..سآهون.أومُتَسَآهُون..عن هذا الحرآم..(روآتب تُصرف بدون مقآبل)..والأدْهَى.من

..ذلك….يَتَذَمَرُون.مُطَآلِبُون..بزيآدة ..روآتبهم..غَآبَ عَنْهُم..أو تَغَآبوا…

…عن دَيْدَنِهُمْ.هذا..أنَ الله.يَنْزَعُ….

.البركةَ.من( غَلآغِيْلِهَا)..وَبالتآلي….

يَسْتَقِر..ذلك الحصاد(رواتبهم)……

.. في..جيوب..الأطبآء……………… . والصيدليآت(علآجآت).أعتقد…….. ..فُهِمٓتْ………………………………………

… (رسآلتي..)..نَآصِحَاً………………

…ومُذَكِراً.. هَؤولآءِ ………. انْ……… تَزْدَآدَضَمآئرَهُم…….تأََنُبَاً……

..وإنْ غَآبَت.. عنهم رقآبة…………. مَسْؤُولِيْهِم..فعَينُ..الله لَنْ..تَغِيْبْ……

… ويُصِيْبُ بعض المسؤولين……….

.. أحياناً..بإحَآلةِ موظفيهم على……. التقاعد المبكر..من باب.ألقَوْلٔ……….

..المَأْثُورٔ (كُثْرَةُ الأِزْدِحَآم.تُعِيْقْ…….. الحركة)..وهي.. تُشَكِلْ بَطَآلة مُقَنَعَةٌ

…وللإنْصَآف..هُنآك نُخْبَة.من………… الموظفين..لآ يَرْفَعُوْنَ رؤُوسَهُمْ في.

..عَمَلِهِمْ..وَهُمْ كُثُرٌ..كُثُرْ…. الله اسأل

..أن تَدْخُل…………………………… الإدآرة..الحفيصة.حَيزَ..دوآئرنا..

ومنهآ دخل الحيز..والرِيآدَةُ……….. الرقَمِيَة.بشآئرخير..يآأهل……………. الخير..لعَلَهَا..تُرِيْنَآفِعْلاًالرجل……………المُنَاسِب ..في الْمَنْصِب.المِلآئِم……

..مُعَآوِدَاً..التذكير.. بالقول.شَرُأنْوَآعِ

..اللصُوْصْ..مَنْ .تَقَآضَى.رآتباًوَلَمْ…

يَعْمَلْ..لِأَجْلِه..بإتْقَآن..وجُوْدَة……….)وهنا..أتذكرأيآمَ…………………………. الشهيدوصفي.. رحمه الله ……….. مَنْعُهُ.لِشُرْبِ القهوة والشاي..وقِرآءَةِ الجرآئد..منْ بآب……………………….. إحِتِرَآم.الوقت..وهوحَقْ.لِلْعَمَل……

..والْمُوآطِن.. رُغْمَ شِدَة القرآر……..مُعزِزَاً.ذكر..القول الرصين..ثآنِيَتَاً…… (إنَ شرَ.أنوآعِ اللصُوْص………………………………….

.مَنْ أخَذَ..أجْرٓاً..دون أنْ…………. يَعْمَلْ.).أمَآقآل:رسول الله صلى الله عليه وسلم..(أعْطِي الأجِيرَأجْرهُ.. قَبْلَ أنٔ يَجُِفَ عَرَقُهُ..لماذا..؟لأنّ ..هذا الأَجِِيْر ..وكُلُنَا……….. . للوطن..لأنه…. ………. . ….

..عَمِلَ..عَمَلَهُ وأَتْقَنَهُ..فَيَسْتَحِقْ…….

..أجْرَه مُبَآركاً فيه..أقُولِ:قٓولي هذا.

..وأستغفرُالله..لي ولكم..ويآ فَؤزَ….. الْمُسْتَغْفِرِيِنْ…إستغفروا الله………….