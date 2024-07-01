المستشفى الأردني في غزة ينجح بإخراج شظية من رأس طفل وإنقاذ فتاة من البتر

وطنا اليوم:نجحت طواقم المستشفى الميداني الأردني غزة/78، أمس السبت، بإجراء عمليات جراحية أسفر عنها استخراج شظية من جمجمة لطفل يبلغ 6 أشهر، وإنقاذ يد فتاة من البتر.

وقال مدير المستشفى الميداني الأردني غزة/78: “إن طواقم الطبية في المستشفى تتعامل يومياً مع مختلف الحالات المرضية والإصابات التي يتعرض لها أهالي القطاع نتيجة استمرار القصف الإسرائيلي، حيث وصلت اليوم للمستشفى الميداني الأردني إصابة لطفل تعرض لإصابة في منطقة الرأس مع اشتباه بوجود جسم غريب داخل الرأس”.

وبين أخصائي جراحة العظام والمفاصل: أنه وبعد عمل الفحوصات والأشعة اللازمة أجرى الطاقم الطبي في المستشفى الميداني الأردني عملية جراحية استمرت 4 ساعات تكللت بالنجاح وإنقاذ الطفل واستخراج شظية بحجم 5 سم من دخلت جمجمة الطفل واستقرت في سقف الحلق.

وفي ذات السياق، أجرت الطواقم الطبية في المستشفى عملية جراحية استمرت 5 ساعات لفتاه تبلغ 18 عاماً تعرضت للإصابة في الساعد الأيسر، حيث أن الذراع كانت بحاجة إلى بتر نتيجة لتفتت العظام وتهتك الأنسجة والعضلات، وإجراء عملية مركبة من قبل أخصائي جراحة العظام والمفاصل وتركيب صفيحة معدنية وبراغي وترميم الأنسجة والعضلات التي تعرضت للإصابة وإنقاذ يد الفتاة والحيلولة دون اللجوء لبترها.

من جهتهم عبر ذوو المصابَين عن بالغ شكرهم وتقديرهم لجلالة الملك عبد الله الثاني ولجهود طواقم المستشفى الميداني في شمال قطاع غزة لتقديمهم للعون والمساعدة للأهل والأشقاء في القطاع، والمساهمة الفاعلة للمستشفى الميداني الأردني غزة/78 في التخفيف من آثار الحرب الدامية التي يعاني بسببها أهالي القطاع من ظروف إنسانية صعبة.