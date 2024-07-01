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شهداء وجرحى في قصف للاحتلال على حي الصبرة بغزة

1 يوليو 2024
شهداء وجرحى في قصف للاحتلال على حي الصبرة بغزة

وطنا اليوم_استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين، مساء الأحد، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على حي الصبرة جنوب مدينة غزة، وأفادت مصادر محلية فلسطينيّة بأن قوات الاحتلال استهدفت مجموعة من المواطنين في حي الصبرة، ما أدى لاستشهاد عدد منهم وإصابة آخرين.

 

كما قصفت مدفعية الاحتلال حي الشابورة ومحيط دوار العودة وسط مدينة رفح، جنوب القطاع.

 

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 37,877 مواطنًا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 86,969 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.


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