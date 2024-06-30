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لم نكن نريد دولة لأن وجودها مخالف للدين”.. “الحريديم” يتظاهرون احتجاجا على قرار تجنيد المتدينين

1 يوليو 2024
لم نكن نريد دولة لأن وجودها مخالف للدين”.. “الحريديم” يتظاهرون احتجاجا على قرار تجنيد المتدينين

وطنا اليوم_تظاهر الآلاف من اليهود المتدينين “الحريديم” مساء يوم الأحد بالقدس احتجاجا على قرار المحكمة العليا، حاملين لافتات كتب عليها “لم نكن نريد دولة لأن وجودها مخالف للدين اليهودي”.

وخلال الاحتجاجات على قرار المحكمة العليا الذي يلزم الجيش بتجنيد المتدينيين، ظهرت لافتات للحريديم المعارضين، كتب عليها: “لقد كنا هنا قبلكم وعشنا بسلام مع جيراننا العرب”.

وكتب في لافتة أخرى: “لم نكن نريد دولة لأن وجودها مخالف للدين اليهودي، وليس من حقكم أن تطالبونا بتحمل العبء الذي اعترضنا عليه”.

وشهدت الاحتجاجات مواجهات عنيفة، بين قوات الشرطة والمتظاهرين.

وقضت المحكمة العليا الإسرائيلية في وقت سابق، بفرض تجنيد اليهود الحريديم في الجيش على الحكومة، وهو قرار من المرجح أن يحدث صدمة في ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المعارض لتجنيدهم.


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